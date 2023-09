Calcio, già scelto il successore di Marco Martini: la panchina del Forlì a Mauro Antonioli

Archiviata velocemente la parentesi targata Marco Martini, il Forlì Calcio nel primo pomeriggio di martedì ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore, vale a dire Mauro Antonioli. Nato a Milano e con un passato da calciatore professionista, porta con sé una buona dose di esperienza dopo essersi seduto sulle panchine di Bellaria, Ribelle, Ravenna, Reggio Audace, Fermana, Sambenedettese ed Imolese. Antonioli ha diretto il suo primo allenamento già nel pomeriggio di martedì e guiderà i biancorossi al suo debutto nella gara di domenica prossima in casa del Sangiuliano City.

Da parte del presidente Gianfranco Cappelli è arrivato al mister "un grande in bocca al lupo per la nuova avventura". Antonioli, 55 anni, è ex giocatore e con una lunga esperienza in panchina. Ha collezionato 57 presenze in Serie B con la maglia del Chievo, poi ha iniziato la sua esperienza da allenatore sempre in Romagna. Prima come vice al Bellaria, poi a Verucchio e Real Rimini. Esperienza significativa a Santarcangelo, 4 stagioni la Beretti a Sant’Arcangelo, prima di iniziare le esperienze in Serie D con Bellaria e Ravenna conclusasi con la promozione in Serie C nel 2016/17. Poi ancora in D con Reggio Audace ed in Serie C a Fermo. Le ultime esperienze lo vedono ancora in Serie D con la Sambenedettese prima della parentesi la scorsa stagione sulla panchina dell’Imolese con due spezzoni diversi, che non hanno però evitato la retrocessione complici i 6 punti di penalizzazione.