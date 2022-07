Anche l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta a Santa Sofia per il Premio Sportilia

Si amplia la platea degli ospiti del Premio Sportilia 2022. A pochi giorni dall’evento, appuntamento alle 21 del 16 luglio prossimo a Santa Sofia, sarà Beppe Marotta a ricevere il Premio Nazionale Sportilia, Memorial Carlo Viola, per le professioni che va ad affiancare le due signore Vittoria Cappelli, promotrice di eventi internazionale e ora a fianco del Ministro Franceschini per la promozione della danza e Antonella Polimeni Rettrice dell’Università la Sapienza di Roma, prima donna in settecento anni al vertice dell’Università più grande d’Europa e una delle più importanti al mondo.

Completano il ricco elenco dei premiati per il memorial Enrico Liverani riservato agli arbitri di calcio di serie A Daniele Orsato uno dei migliori arbitri al mondo, con a fianco il giovane Giovanni Ayroldi e l’assistente Alessandro Giallatini. Per il Memorial Bettedi riservato agli arbitri di Lega Pro, per la prima volta il riconoscimento va ad una donna Maria Marotta. Per meriti Sportivi il Premio va ad uno dei più grandi pugili della storia, campione d’ Europa, del mondo e oro olimpico il napoletano Patrizio Oliva.

All’ex grande guerriero dei campi di calcio, dell’Inter, del Napoli e della nazionale Salvatore Bagni, alla squadra femminile forlivese Softball che ha vinto il titolo italiano e la coppa dei campioni. Oltre i meriti sportivi per l’impegno nel sociale, (nominato cavaliere della repubblica dal presidente Sergio Mattarella) pluricampione italiano, oro agli Europei nei 10000 metri e finalista alle olimpiadi di Sidney Rachid Berradi.

Per il Memorial Luciano Foglietta il riconoscimento va al giornalista Michele Brambilla già vicedirettore dei quotidiani il Giornale La Repubblica, La Stampa e recentemente del resto direttore del Carlino. Per il memorial Zambelli premio al Plurivittorioso ciclista Daniele Bennati, ora Ct della Nazionale Italiana di ciclismo. Infine, per il memorial Aulo Bellini (riservato ai Santasofiesi) gli onori vanno a Eugenio Liverani, scenografo di numerosi film e fiction sui canali Mediaset. La conduzione della serata è affidata, sotto la regia di Franco Aleotti, ai giornalisti Marino Bartoletti e Simona Branchetti. Madrina la giovane attrice di Cesenatico Beatrice Balzani.