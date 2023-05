Rivoluzione in casa Forlì Calcio: esonerati mister e direttore sportivo

"Tanto tuonò che piovve". Si può riassumere con questa citazione di Socrate memoria il comunicato emesso nella serata di giovedì dagli uffici di Viale Roma del Forlì Calcio. Una decisione che aleggiava negli ambienti sportivi forlivesi già da diversi giorni e che ha trovato conferme nella comunicazione ufficiale della società biancorossa: "Il Forlì Football Club comunica ai tifosi e agli organi di stampa di aver concluso consensualmente i rapporti con il direttore sportivo Sandro Cangini e l’allenatore della prima squadra Mattia Graffiedi.

La società, ringraziando i tesserati per la professionalità e la serietà con cui hanno svolto il loro lavoro in biancorosso, augura ad entrambi le migliori fortune personali e professionali". Una scelta sicuramente dettata da un girone di ritorno giocato sottotono e che ha compromesso la mancata conquista dei playoff da parte dei galletti, dopo una prima parte di campionato al contrario giocata in maniera sorprendente, ai vertici della classifica ma che non sono bastati quindi a Cangini e Graffiedi per restare nei loro rispettivi ruoli mettendo così la parola fine all'avventura in biancorosso.

Galletti dunque pronti a voltare velocemente pagina e che con ogni probabilità (si attende solo l'ufficialità), consegneranno la gestione dell'area tecnica all'ex presidente della Sammaurese, Cristiano Protti che ricoprirà così il ruolo di Direttore Sportivo.Notizia come detto non ancora ufficiale ma avvalorata dalle parole del diretto interessato nella conferenza stampa di addio alla società di San Mauro Pascoli, dove incalzato dai giornalisti ha faticato più volte a glissare sull'argomento confermando fra i denti il suo approdo sotto la gestione del presidente Gianfranco Cappelli.