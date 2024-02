Una 17enne che gioca già da veterana: Martina Simoncelli è il futuro della Libertas Forlì

Non c’è orgoglio più grande per una società sportiva che veder crescere i propri giovani e passare di categoria in categoria fino alla prima squadra. Lo sa bene la Libertas Forlì che può vantare un opposto classe 2006 (compirà 18 anni il prossimo 20 giugno) che promette molto bene. Si tratta di Martina Simoncelli, figlia d’arte (la madre Susy Sbarzaglia è una gloria di questi colori con cui ha conquistato la Coppa di Lega) e alle prese con il campionato di B1 di volley femminile. I canali ufficiali del club romagnolo hanno raccolto le sue impressioni a pochi giorni dal derby di sabato 2 marzo, quando Forlì ospiterà al Ginnasio Sportivo il Mosaico Ravenna.

Nonostante la giovane età, Martina si è ritagliata sempre più spazio: “L’anno scorso è stato molto importante, sono stata a contatto con giocatrici esperte ed è stato un step importante per la mia crescita. Ero sempre stata solo con ragazze della mia età, allenarmi con giocatrici più adulte mi ha aiutato molto. Quest’anno mi aspetto quindi un’importante crescita personale, che sta indubbiamente avvenendo e di cui sono soddisfatta, anche se ovviamente la strada è lunghissima. Sto molto bene in questo gruppo e sto molto bene in Under 18, campionato a cui tengo tantissimo e in cui ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni”.

La 17enne si è poi soffermata sul momento attuale della squadra e sul prossimo impegno: “È chiaro che queste due sconfitte ci hanno un po' allontanato al momento dalle prime posizioni. Sabato siamo partite malino, Piacenza ha comandato i primi due set, poi siamo riuscite ad imporre il nostro gioco, abbiamo vinto il terzo e ci siamo giocate il quarto set. Contro Rubiera invece siamo partite benissimo, poi non siamo riuscite a dare continuità. Diciamo che contro squadre di questo calibro non basta giocare a sprazzi, anche se sono convinta che noi possiamo giocarcela con tutte. Ma ora testa a Ravenna, quel che è stato è stato e sabato dobbiamo assolutamente tornare a vincere”.