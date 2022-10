Volley femminile B1: pronto riscatto per Forlì che si sbarazza in 3 set di Jesi

L’aria di casa fa terribilmente bene alla Bleuline Forlì di coach Morolli. La formazione biancoblu ha debuttato oggi pomeriggio tra le mura amiche del Ginnasio Sportivo con un unico obiettivo in mente, dimenticare in fretta la sconfitta di una settimana fa sul campo di Campagnola Emilia. Le romagnole ci sono riuscite in pieno, sfoderando una prestazione maiuscola e raggiungendo 4 punti nella classifica del girone D della B1 femminile di volley. A Forlì è giunta una Pieralisi Jesi vogliosa di ben figurare nel suo esordio stagionale (sabato scorso ha riposato come previsto dal calendario).

Le marchigiane hanno resistito a lungo nel primo set, dando filo da torcere alla Bleuline che ha comunque mantenuto costantemente un buon vantaggio. Sul 21-19, però, Forlì ha accelerato in modo decisivo fino alla vittoria del parziale, un 1-0 che ha eliminato qualsiasi timore residuale per la prima gara casalinga. Anche la seconda frazione di gioco è rimasta in bilico fino agli atti finali, come ben testimoniato dal 19-18 provvisorio in favore delle padrone di casa. Anche in questo caso, però, le biancoblu hanno dimostrato di averne di più, mettendo a segno un incoraggiante 2-0. Il terzo set è stato all’insegna della gestione del risultato.

Con un’ottima pallavolo le romagnole si sono portate sul 24-16 e con otto match point a disposizione la partita è stata affrontata con grande tranquillità. Dopo tre tentativi, l’incontro si è finalmente concluso con un 3-0 accolto con grande entusiasmo dai tifosi di casa. Fra una settimana la Bleuline osserverà il proprio turno di riposo, prima di tornare in campo il 29 ottobre in Abruzzo contro la temibile Tenaglia Altino. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-PIERALISI JESI 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

FORLÌ: Sgarzi, Mauriello, Simoncelli, Tomat, Bellavista, Morolli C, Bacchilega, Giunchi, Gardini, Tamborrino, Gregori, Morolli E. All. Morolli

JESI: Pepa, Peretti, Mbiafeu, Pirro, Paolucci, Angeloni, Usberti, Cusma, Spicocchi, Milletti A, Milletti T, Marcelloni, Girini, Cecconi. All. Sabbatini