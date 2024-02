Bentornata Bleuline Forlì! A Modena il successo arriva dopo una lunghissima battaglia

Tre settimane di pausa e non sentirle. La Bleuline Forlì riprende il proprio campionato da dove lo aveva terminato lo scorso 20 gennaio, in occasione dell’ultima gara del girone di andata. Il ritorno è partito in modo pirotecnico ma positivo dal punto di vista del risultato, visto che le ragazze di coach Marone sono riuscite a espugnare in rimonta un campo difficile come quello del Volley Modena. Tra l’altro le due squadre si sono presentate a questo match con distanze molto ravvicinate, con le emiliane che avrebbero potuto arrivare a una sola lunghezza dalle biancoblu in caso di vittoria piena.

Il 3-2 ha invece premiato una Bleuline che ha alternato momenti esaltanti ad altri meno lucidi, rimanendo però lucida nel tie-break conquistato in maniera netta. I 2 punti permettono a Forlì di superare in classifica la Campagnola Emilia e di attestarsi al 5° posto nel girone C della B1 a quota 23. Il prossimo 17 febbraio le romagnole torneranno a giocare al Ginnasio Sportivo, per la precisione contro la Giusto Spirito Rubiera che naviga nelle posizioni nobili della classifica e che all’andata regolò la Bleuline con un secco 3-0.

Tornando alla partita di Modena, la partenza non è stata esaltante per le biancoblu, indietro nel punteggio fin dai primi scambi e sempre troppo lontane per recuperare. Il 25-17 delle padrone di casa è stato meritato ma ha avuto anche il merito di ridestare le forlivesi dal torpore. Nel secondo parziale si è vista un’altra squadra che ha pareggiato immediatamente il conto con un 25-21 fatto di tenacia e pazienza.

Il sorpasso, poi, è stato completato da una frazione di gioco perfetta, in cui la squadra di coach Marone ha lasciato appena 15 punti alle avversarie. I presupposti per la conquista della posta piena ci sono stati tutti, peccato che Modena abbia approfittato del successivo e improvviso black-out biancoblu per il 2-2. Fortunatamente al tie-break si è rivista una Bleuline più disinvolta che ha chiuso il match senza troppe esitazioni. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-BLEULINE FORLÌ 2-3 (25-17, 21-25, 15-25, 25-13, 8-15)

MODENA: Lancellotti, Biancardi, Bozzoli, Bartesaghi, Gerosa, Malovic, Bonfanti, Omonoyan, Malenotti, Guerra, Boscani, Herzig, Rocca, Fiore. All. Di Toma

FORLÌ: Sgarzi, Bernardeschi, Simoncelli, Giacomel, Balducci, Gatta, Bellavista, Bruno, Pulliero, Comastri, Gregori, Cavalli. All. Marone