Bene, brave, bis! La Bleuline Forlì batte Ravenna anche nel derby di ritorno

Fortunatamente non c’è stato due senza tre. La Bleuline Forlì dimentica il doppio ko contro Rubiera e Gossolengo in campionato e lo fa in grande stile, dominando il derby romagnolo contro il Mosaico Ravenna. Al Ginnasio Sportivo le ragazze di coach Marone danno spettacolo soprattutto nel primo set, stringendo poi i denti nei successivi due per un 3-0 che entusiasma non poco l’ambiente biancoblu. Era proprio quello di cui c’era bisogno dopo un mese di febbraio che aveva regalato soltanto la soddisfazione di Modena. Marzo comincia invece in modo perfetto, tra l’altro la Bleuline ha bissato il successo ai danni delle ravennati dell’andata (il 3-1 dello scorso 29 ottobre).

Con questo trionfo le forlivesi salgono a quota 26 punti, scavalcando momentaneamente la Campagnola Emilia e conquistando un quinto posto virtuale nel girone C della Serie B1. Passando al resoconto del match, il primo parziale è stato un assolo continuo delle padrone di casa. Forlì ha messo subito le cose in chiaro con un 6-1 perentorio, rafforzato dai successivi 13-4 e 19-7 che hanno evidenziato un predominio impressionante. A chiudere il set ci ha pensato una fast di Alessia Pulliero per il più che meritato 25-9. Nella seconda frazione di gioco gli scambi sono stati più equilibrati.

Dopo il 7-7 iniziale, Ravenna ha cercato di rompere le uova nel paniere alle biancoblu, fuggendo verso quello che sembrava un promettente 17-13. Le ragazze di coach Marone si sono però rimboccate le maniche, recuperando e superando addirittura le ospiti (il 20-19 è maturato grazie a uno splendido monster block della solita Pulliero). Non paghe, le forlivesi si sono assicurate tre set point, con il secondo andato a segno dopo un attacco da posto 2 di Martina Simoncelli. L’ultimo parziale ha visto la Bleuline gestire a lungo un buon margine (14-11), prima di essere recuperata dal Mosaico che ha addirittura perfezionato il sorpasso (15-16).

Il set si è così riequilibrato ma dal momentaneo 18-18 al successivo 22-18 per le forlivesi si è vista nuovamente la grande pallavolo di cui queste ragazze sono capaci. I quattro match point a disposizione hanno forse rilassato eccessivamente gli animi, ma l’ultimo è stato quello decisivo, una schiacciata d’esperienza di Federica Gatta per il 3-0 finale. Forlì tornerà in campo tra due settimane, dopo il turno di riposo: si giocherà nuovamente al Ginnasio Sportivo, per la precisione contro la temibile Garlasco che sta lottando per le posizioni di vertice. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-MOSAICO RAVENNA 3-0 (25-9, 25-22, 25-23)

FORLÌ: Sgarzi, Bernardeschi, Simoncelli, Giacomel, Balducci, Gatta, Bellavista, Bruno, Pulliero, Comastri, Gregori, Cavalli. All. Marone

RAVENNA: Vingaretti, Tosi, Bacchi, Bacchilega, Ollino, Bendoni, Vianello, Testi, Benzoni, Toniolo, Gennari, Caruso, Engaldini, Sbano. All. Tisci