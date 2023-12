La Bleuline Forlì chiude il 2023 col botto: a Genova una rimonta da 3 punti

Prima la grande paura, poi il sospiro di sollievo e infine l’esultanza liberatoria, l’ultima per quel che riguarda il 2023. La Bleuline Forlì conclude l’anno nel modo migliore possibile, sbancando il PalaMaragliano di Genova grazie a una splendida rimonta ai danni della Rimont. È stato un 3-1 sofferto ma meritato che consente alla formazione romagnola di poter trascorrere la pausa del campionato di B1 con un importante quinto posto in classifica e con la consapevolezza di poter crescere ancora nel 2024. In fondo, la terza piazza del girone C, l’ultima valida per l’accesso ai play-off promozione dista appena 6 lunghezze e sognare non costa nulla.

Tra l’altro, per la quinta gara consecutiva le ragazze di coach Marone sono andate a punti, conquistandone 12 sui 15 disponibili, non male come ruolino di marcia, al punto che è quasi un peccato che ci sia la sosta visto lo stato di forma della squadra. Come già anticipato, vincere a Genova non è stato semplice. I quasi 400 chilometri di trasferta e un avversario affamato di punti hanno concretizzato quello che si poteva temere alla vigilia, un primo set poco lucido. La Rimont se lo è aggiudicato nettamente, lasciando alla Bleuline appena 14 punti. Fortunatamente nel secondo parziale la musica è cambiata, con le forlivesi più attente e soprattutto concrete, nonostante siano serviti i vantaggi e un pirotecnico 26-24 per pareggiare il conto set.

Anche la terza frazione di gioco è stata incerta come non mai, con le biancoblu capaci di imporsi di misura e di assestare un sorpasso pesante come un macigno che è andato a minare le certezze delle padrone di casa. A chiudere la contesa nel quarto e decisivo set ci ha pensato un ace di Martina Simoncelli che non ha lasciato scampo alle avversarie per il definitivo 3-1. La Bleuline tornerà in campo il prossimo 13 gennaio per il primo match del 2024: al Ginnasio Sportivo arriverà un altro avversario bisognoso di punti salvezza, la BSC Materials Sassuolo. Il tabellino del match:

RIMONT GENOVA-BLEULINE FORLÌ 1-3 (25-14, 24-26, 23-25, 21-25)

GENOVA: Trevisiol, Piccardi, Fabbrini, Stagnaro, Pirro, Blaseotto, Rissetto, Allegri, Tadei, Vieri, Poggi, Fossa, Bulla. All. Zanoni

FORLÌ: Bernardeschi, Sgarzi, Gregori, Bruno, Cavalli, Giacomel, Esposto, Pulliero, Comastri, Balducci, Gatta, Bellavista, Simoncelli. All. Marone