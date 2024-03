La Bleuline Forlì crede nei play-off, Alessia Pulliero: “Possiamo conquistare il 3° posto”

Dopo il turno di riposo osservato nello scorso week-end, torna in campo la Libertas Volley Forli, con un altro turno casalingo e con un altro big match. Ospite delle romagnole saranno infatti le lombarde del Volley 2001 Garlasco, terze della classe con 37 punti conquistati fino ad oggi. Squadra costruita per ambire ai playoff, reduce dalla vittoria sofferta contro Ozzano, vittoriosa all'andata per tre a zero contro Pulliero e compagne, ed è proprio il centrale forlivese ad introdurci il match di sabato prossimo.

Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Partita durissima, in questo ciclo di ferro che si concluderà sabato prossimo a Imola. Partite contro squadre di alta classifica dove abbiamo fornito buone prove sì, ma senza avere quella costanza nell’arco di tutto il match per fare punti. Ora Garlasco, ottima squadra, ma che vogliamo battere per non perdere ulteriore terreno dalle prime. Ci siamo allontanate dal terzo posto è vero, ma la speranza è l’ultima a morire, e vogliamo vincere il più possibile da qui alla fine, poi faremo i conti. La squadra è giovane, nuova in gran parte, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte”.

Anche alla luce dell’ultima prestazione prima della pausa, quel tre a zero con Ravenna che ha messo in mostra un’ottima Libertas, per la quarta vittoria stagionale su quattro derby giocati: “Con Ravenna abbiamo giocato una buona gara. Volevamo assolutamente rifarci dopo le due sconfitte consecutive, in un derby, davanti al nostro pubblico, e abbiamo tirato fuori penso un’ottima prestazione, contro una Ravenna in netta ripresa rispetto al girone d’andata. Ora vogliamo dare continuità a quella partita”.

Centrale, al primo anno a Forlì, Alessia sta giocando una stagione di assoluto livello, e contro Ravenna ha entusiasmato le tante ragazze del settore giovanile presenti in tribuna: “A Forlì sto molto bene, la società mi piace, in città sto bene, il gruppo squadra è ottimo e molto affiatato. Sono molto contenta, e spero di qui alla fine di togliermi altre soddisfazioni”.