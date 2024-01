Bleuline Forlì, non è l’inizio d’anno tanto atteso: Sassuolo espugna il Ginnasio Sportivo

Quasi un mese di attesa, una gara interna per inaugurare al meglio il 2024 e il risultato impietoso del campo. La Bleuline Forlì comincia il nuovo anno con una sconfitta al Ginnasio Sportivo che forse in pochi si sarebbero aspettati. Di certo la BSC Materials Sassuolo non era un avversario da sottovalutare e aveva fame di punti, poi con qualche nuovo innesto del mercato è sembrata una formazione ancora più quadrata, capace di difendere, pazientare e contrattaccare. È finita 3-1 per le modenesi e rimane qualche rimpianto per alcuni momenti decisivi della partita. Ad esempio il primo set è stato perso ai vantaggi dopo che le biancoblu ha fallito tre occasioni per portarsi sull’1-0. Anche il quarto parziale grida vendetta perché le forlivesi hanno dato l’impressione di ricucire lo strappo salvo poi smarrirsi negli scambi finali. Rimane comunque il sesto posto in classifica intatto (girone C della B1) con vista sul quinto, in attesa della prossima settimana quando terminerà il girone d’andata con la trasferta sul campo della VAP Piacenza.

Primo set: l’inizio di parziale è equilibrato (3-3) e il primo tentativo di fuga lo azzarda Sassuolo (7-4), ma è soltanto un fuoco di paglia. Anche la Bleuline prova a mettere la freccia, però si tratta di un set tutto sommato bloccato, come confermato dal momentaneo 12-12. Neanche il break successivo della BSC Materials spaventa le padrone di casa e si torna ben presto a viaggiare sui binari dell’equilibrio. Con un andamento del genere, è inevitabile che la frazione di gioco termini ai vantaggi. Le forlivesi avrebbero anche un prezioso set point (24-23), ma non riescono a sfruttarlo. Neanche le due successive occasioni per portarsi sull’1-0 (26-25 e 27-26) sono sfruttate a dovere e le sassolesi ne approfittano con l’allungo decisivo che sblocca il punteggio.

Secondo set: l’incertezza torna a regnare sovrana nei primi scambi del secondo parziale (5-5), con il primo break tentato dalla Bleuline. L’8-5 per le ragazze di coach Marone viene poi migliorato dal successivo 10-6. Sassuolo non demorde e recupera fino ad annullare l’intero gap (11-11) e a portarsi in vantaggio di due lunghezze. Nel momento più difficile del set, le padrone di casa si rimboccano le maniche e grazie a un impressionante 7-0 recuperano dal 14-15 a un più rassicurante 21-15. La BSC Materials cerca un ultimo assalto e torna a quattro punti dalle romagnole, a metterci una pezza è il time-out di Marone che fa rifiatare la squadra e le permette poi di assicurarsi cinque palle set. La seconda è quella decisiva per l’agognato ma meritato 1-1.

Terzo set: la frazione di gioco parte come peggio non si potrebbe per la Bleuline (2-6) e prosegue in costante affanno. Sassuolo riesce a mantenere sempre un buon margine di 3-4 punti di distanza, poi è la confusione che si impadronisce delle ragazze di coach Marone. Errori gratuiti, ricezione da rivedere e poca lucidità in attacco: la BSC Materials va in fuga e non trova alcun ostacolo come evidenziato dal 25-15 finale che viene suggellato da un ace delle modenesi che tornano così in vantaggio nel conto set.

Quarto set: le romagnole sanno che non possono più sbagliare, peccato che l’avvio della frazione di gioco sia di nuovo un assolo sassolese (4-1). Alle ospiti riesce davvero di tutto, senza tralasciare il fatto che in difesa non fanno passare nemmeno uno spillo. Il set si mette male per Forlì e l’11-17 suona terribilmente come una sconfitta sempre più vicina. Se non altro la Bleuline ci mette il cuore e torna a breve distanza. Si passa così dal 15-19 al 18-19, il pareggio sembra a portata di mano ma sul più bello le biancoblu non riescono a completare la rimonta. Sassuolo mantiene puntualmente il suo break e con due match point a disposizione chiude i conti per il 3-1 definitivo. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-BSC MATERIALS SASSUOLO 1-3 (27-29, 25-20, 15-25, 23-25)

FORLÌ: Sgarzi, Bernardeschi, Simoncelli, Giacomel, Balducci, Gatta, Bellavista, Bruno, Pulliero, Comastri, Gregori, Cavalli. All. Marone

SASSUOLO: Urbinati, Bateman, Scianti, Bisio, Bazzani, Anello, Borlengo, Magnani, Reggiani T, Fornari, Bedetti, Montagnani, Reggiani M. All. Minghelli