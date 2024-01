Il recupero di campionato sorride alla Querzoli Volley Forlì: sconfitta la Sab Group Rubicone

Vittoria importantissima in chiave salvezza per la Querzoli Volley Forlì che nel recupero dell'ottava giornata di campionato di serie B girone E, batte con un perentorio 3-1 la Sab Group Rubicone con i parziali di 25-20, 25-19, 16-25 e 25-20. Tre punti fondamentali per la truppa di coach Gabriel Kunda conquistati nel derby contro la Sab Group Rubicone sospeso a novembre per il malore accusato dal presidente Giovanni Gavelli proprio durante il match al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà e che permette alla Querzoli Volley Forlì di abbandonare l'ultimo posto in classifica scavalcando ben tre rivali dirette alla corsa salvezza.

Una prova corale positiva fin dalle prime battute che vede i forlivesi cannibalizzare i primi due set (25-20 e 25-19) portandosi sul 2-0. Terzo set con un lieve calo di Forlì che permette agli ospiti di riaprire momentaneamente i giochi (16-25) salvo poi ritrovare concentrazione e dedizione nel quarto set aggiudicandosi così la vittoria finale (25-20). Tabellino Querzoli: Mariella 1, N.Kunda 11, Casamenti ne, A.Pirini 13, Fabbri ne, Balducci ne, Bonatesta 20, Berti (L1), Pusceddu (L2), Del Grosso 9, Rondoni, Soglia 7, Lega ne. All. G.Kunda.