Parte con una vittoria il campionato della Querzoli S Volley Forlì

Buona la prima per la Querzoli S Volley Forlì che batte per 3 a 1 Modena Volley con i punteggi di 25-22, 21-25, 25-17, 25-16. Formazione forlivese con qualche assenza di troppo dovendo sopperire agli indisponibili Pirini, Castrogiovanni e Olivucci ma capace comunque di domare la compagine modenese concedo soltanto un set agli avversari. Troppo giovane questa Modena Volley per avere la meglio su una Querzoli più esperta, ma nonostante tutto il match prosegue per larghi tratti punto a punto con i forlivesi che vincono il primo set 25-22.

Secondo set ad appannaggio degli ospiti che partono meglio e sfruttano una ricezione non perfetta di Forlì pareggiando i conti con un 21-25. I forlivesi però non si deconcentrano e ripartono bene nel terzo set lasciando poche speranze a Modena e vincendo il set 25-17. Quarto ed ultimo set senza storia con Forlì capace di piazzare un break di sei punti con un 15-9 chiudendo di fatto la sfida con un definitivo 25-16. Da segnalare l'ottima prova dello schiacciatore Donati che ha chiuso con un 79% in attacco; ma nel complesso molto bene tutti i ragazzi di coach Gabriel Kunda che ripartono cosi nella nuova stagione con una bella vittoria.