Volley femminile B1. Primo rinforzo per la Bleuline Forlì: da Bologna arriva Alice Bernardeschi

Svelato il primo volto della Bleuline Libertas Volley Forlì per la prossima stagione in Serie B1: si tratta della palleggiatrice Alice Bernardeshi. Ha iniziato a giocare a 11 anni nella Pallavolo Cascina in Toscana e man mano sino ai 15 anni ha preso parte ai vari campionati giovanili e serie D e C a cui seguono le convocazioni nelle rappresentative provinciale e poi in quella della regione Toscana. Nel 2019 a 16 anni si trasferisce a Bologna nella società VTB partecipando ai campionati giovanili e di serie B2. Quest'anno ha disputato il campionato di B1 concluso con la vittoria del girone e il passaggio in A2 oltre alla vittoria della coppa Italia di categoria.

È quindi un rinforzo di grande spessore per la formazione biancoblu che verrà guidata da Biagio Marone. Dopo le conferme “pesanti” di Giorgia Gregori, neocapitano della Bleuline, di Martina Simoncelli, di Linda Sgarzi e di Letizia Bellavista, il roster 2023-2024 si prospetta molto interessante. Nei due anni in B1 Forlì ha dimostrato di poter ambire alle posizioni più alte della classifica, tanto è vero che i play-off promozione per la Serie A2 sono stati spesso a portata di mano. Ora si può compiere l’atteso salto di qualità.