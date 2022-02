Volley serie B, la Querzoli riparte dopo la sosta forzata per Covid vincendo: espugnata Modena

Dopo la sosta obbligata per il Covid che ha fermato tutti i campionati di volley, è ripreso sabato sera il cammino della Querzoli Volley Forlì che sul campo della Moma Anderlini Modena si è imposta con un secco 0 a 3 con i seguenti parziali 16-25, 16-25, 18-25. Un successo rotondo e prezioso per la classifica dei forlivesi che dovevano riscattare la brutta sconfitta patita contro la capolista Mirandola prima della sosta. Una sosta che ha permesso a Forlì di recuperare molti giocatori infortunati e di ricaricare le pile in vista di un girone di ritorno che si preannuncia combattuto in chiave salvezza. Come dicevamo una vittoria contro la Moma Anderlini Modena che non ammette repliche con la Querzoli Volley Forlì che è riuscita a mettere in campo una prestazione esemplare sotto ogni punto di vista, grazie anche a un super Porcellini autore di un'ottima prova e che ha permesso così ai forlivesi di portare a casa la vittoria senza problemi.