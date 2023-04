La Querzoli Volley Forlì fa valere la legge del Ginnasio: vittoria contro la Sab Group Rubicone

Bella vittoria della Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo regola per 3-1 la Sab Group Rubicone (25-16, 25-21, 22-25, 25-22). Un successo nel derby che permette ai forlivesi di blindare la terza posizione in classifica, non abbastanza però per agguantare i playoff attualmente saldamente nelle mani di Sommacampagna e della capolista Mantova prossima avversaria proprio della Volley Forlì. Come detto vittoria meritata con la Querzoli sugli scudi fin dalle prime battute; primo set agevole dove la Sab Group Rubicone si arrende ai colpi di Donati e Bonatesta (25-16), più combattuto il secondo ma sempre con Forlì a fare da lepre e capace di imporsi 25-21. Terzo set specchio dell'annata Querzoli con un improvviso calo di attenzione e intensità che permette alla Sab Group Rubicone di rientrare in corsa vincendo il set 22-25 e riaprendo di fatto la contesa.

Il quarto set vede gli ospiti sempre avanti e Forlì costretta ad inseguire (5-8); un errore di Donati riporta Rubicone avanti (11-14) poi break 0-3 di Forlì che vale il pari 14. Si lotta punto a punto ma la Sab Group Rubicone si scioglie commettendo due errori elementari e complice un errore arbitrale che genera le proteste dei cesenati che rimediano un rosso, lasciano punti preziosi a Forlì (24-20). Sembra finita ma Forlì spegne nuovamente la luce inanellando una serie di errori che riaprono il set (24-22) ma per fortuna ci pensa Porcellini che con un diagonale preciso timbra il definitivo 25-22.

Tabellino

Querzoli: Mariella 2, Ravaioli ne, A. Pirini 5, Fabbri 1, Bonatesta 22, Berti (L), Donati 24, Del Grosso ne, M. Pirini 4, Porcellini 15, Rondoni ne. All. G. Kunda.