Volley B, la Querzoli Volley Forlì torna al successo: vittoria sofferta al tie-break

Dopo due sconfitte consecutive torna il sorriso in casa Querzoli Volley Forlì, con i ragazzi di coach Gabriel Kunda che piegano al tie-break Volley Montichiari Brescia con i seguenti parziali 25-17, 18-25, 25-20, 31-33, 16-14. Gara sofferta e combattuta dove la formazione forlivese ha messo in mostra a tratti un'ottima pallavolo alternata però a blackout pericolosi faticando così più del dovuto contro la formazione bresciana. Parte bene Forlì che mettendo in campo un buon gioco, si aggiudica il primo set senza troppi problemi (1-0); nel secondo al contrario sono gli ospiti a ricompattarsi rimettendo subito in parità il conto dei set (1-1).

Ricevuto il primo schiaffo Forlì reagisce imponendosi nel terzo set (2-1) ma nel quarto set Volley Montichiari si aggrappa con i denti punto a punto riuscendo a portare la contesa al tie-break (2-2). La Querzoli proprio al quinto set però parte male sbagliando troppo in battuta e vedendosi costretta a rincorrere, ma quando i giochi sembrano ormai fatti con un grande recupero un extremis, la formazione forlivese attua il sorpasso all'ultima curva aggiudicandosi così una vittoria importantissima (3-2). Tabellino: Porcellini 13, Bonatesta 16, Donati 22, Soglia 10, A. Pirini 13, Mariella 4, Berti (L), Nassi, Del Grosso, Ravaioli. All. G. Kunda