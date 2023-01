Volley, blitz esterno per la Querzoli Volley Forlì: 3-1 sul campo della Kerakoll Sassuolo

Torna il sorriso in casa Querzoli Volley Forlì con i ragazzi di coach Gabriel Kunda che si impongono sul campo della Kerakoll Sassuolo con un netto 3-1 con i seguenti parziali: 23-25, 22-25, 25-15, 21-25. Prestazione importante e sofferta per la formazione forlivese contro una Kerakoll Sassuolo determinata che ha cercato di tenere aperto l'incontro fino all'ultimo set; molto bene in casa Querzoli Volley Forlì Donati autore di 26 punti e Bonatesta con 21 punti. Tabellino: Mariella 4, Pirini M. 5, Bonatesta 21, Donati 26, Pirini A. 2, Porcellini 9. All. Gabriel Kunda.