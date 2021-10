Volley, male la seconda per la Querzoli: netta sconfitta nel derby con la Sab Group

Dopo la bella vittoria all'esordio, la Querzoli S Volley Forlì non concede il bis e soccombe sotto un netto 3 a 0 in casa della Sab Group Rubicone con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-21 per i padroni di casa. Serata nata male per i ragazzi di coach Gabriel Kunda incapaci di mettere in campo la giusta concentrazione per vincere il match. Gara sottotono in tutti i fondamentali contro un avversario che ha saputo sfruttare al meglio i numerosi errori della Querzoli S Volley Forlì che resta quindi con l'amaro in bocca per una serata storta.