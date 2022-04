Volley serie B, la Querzoli batte Ferrara e guadagna il terzo posto in classifica

È un recupero di campionato vittorioso quello che la Querzoli Volley Forlì conquista sul campo della Niagara 4 torri Ferrara imponendosi con un netto 0-3 (18-25, 20-25, 24-26) regalandosi così una Pasqua da terzi in classifica. Una gara leggermente sottotono da parte dei ragazzi di coach Gabriel Kunda ma tanto è bastato per imporsi sulla formazione ferrarese che nulla ha potuto contro una Querzoli Volley Forlì in serie positiva da nove turni. Forlì che con questo ennesimo successo scavalca in classifica la Wimore Energy Volley Parma portandosi come detto al terzo posto e restando così imbattuta nel girone di ritorno. Tabellino: Mariella 4, Pirini A. 9, Olivucci 9, Donati 13, Pirini M. 2, Porcellini 5.