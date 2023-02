Volley serie B, partenza amara nel girone di ritorno per la Querzoli: tie-break fatale

Parte male il girone di ritorno per la Querzoli Volley Forlì. I ragazzi di coach Gabriel Kunda vengono sconfitti infatti in terra emiliana contro l'Ama San Martino in Rio per 3 a 2 (25-21, 24-26, 22-25, 25-23 e 15-4 i parziali). Una sconfitta meritata che lascia molto amaro in bocca alla formazione forlivese complice un rendimento altalenante che ha caratterizzato fin qui il cammino della Querzoli Volley Forlì.

E dire che nonostante aver perso in partenza il primo set, l'inerzia del match sembrava pendere dalla parte dei forlivesi capaci di vincere secondo e terzo set, partendo poi di slancio nel quarto; era un fuoco di paglia perché purtroppo per la Querzoli Volley Forlì l'incapacità di gestire i momenti e la perdita di concentrazione ha permesso ai padroni di casa reggiani di rientrare in partita vincendo il quarto set e annichilendo al tie-break la Volley Forlì per il definitivo 3 a 2. Sconfitta dunque pesante per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che complice il successo di Verona, scivolano a -4 dalla zona playoff.

Il tabellino

Tabellino Querzoli: Mariella 5, A. Pirini 11, Bonatesta 15, Berti (L), Donati 17, Soglia 2, M. Pirini 5, Porcellini 15. All. G. Kunda.