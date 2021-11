Volley serie C femminile, colpo esterno della Claus Libertas

Al termine di una settimana travagliata, la Claus Libertas - orfana della palleggiatrice titolare Gennai e del libero Gardelli - si sono imposte a Punta Marina per 3-1 contro la New volley Academy Manu Benelli. Gennai e Gardelli sono state sostituite degnamente dalla quindicenne Casadei e da Calderoni.

Coach Bazzocchi quindi deve modificare i suoi piani e cambia il consueto sestetto base inserendo i due centrali Lazri e Monti, in regia Casadei, libero Calderoni, in attacco come di consueto opposto Simoncelli e Stradaioli e Bellavista in banda. Si inizia e la compagine di Benelli avvisa subito che sarà battaglia: Libertas prende il largo con sei lunghezze di vantaggio; sembra tutto facile, ma le padrone di casa non ci stanno e si portano al minimo distacco sul 20 a 19. Dopo il “tempo” chiamato da Bazzocchi si ricomincia e la Claus conclude aggiudicandosi il set con un secco parziale di 5 a 1. Alla ripresa, come oramai di abitudine, le ospiti prendono il largo con la Claus che fatica a recuperare: finale di set ricco di errori per le Forlivesi che si arrendono alle entusiaste ravennati.

Si rientra con un terzo set fotocopia del primo e con la Libertas più sicura che mai che passa ad un parziale di 19 a 12, ma non è finita: purtroppo ancora una volta le ospiti calano di attenzione, in difesa cadono pallonetti, qualche ace di troppo accusati con ricezioni sbagliate e le ragazze della Benelli si avvicinano ma a 21 si arrendono sotto i colpi di Bellavista. Da segnalare, nel corso del set, prima un cartellino giallo e poi uno rosso per reiterate proteste di Benelli. Il quarto ed ultimo set vede subito le mercuriali avanti, ma New volley Academy non mollano e recuperano, poi si va avanti punto a punto fino allo stacco finale grazie a due muri delle forlivesi che chiudono l’incontro incamerando tre punti. Prossima settimana turno di riposo che anticiperà la difficile trasferta a Rimini contro le forti ragazze dell’Emanuel Riviera.

TABELLINI

Stradaioli 9

Chiericati 4

Ikenna 4

Giunchi 6

Monti 4

Lazri 2

Bellavista 18

Simoncelli 13

Casadei 0

Calderoni libero

Non entrate: Artistico e Karaj

Non disponibili: Gennai e Gardelli

Ace: Claus 9 – New volley 9

Batt. Sbagliate: Claus 12 – New volley 13

Muri: Claus 8 – New volley 3

Errori: Claus 21 – New volley 21

Attacchi punto: Claus 43 – New volley 45

Claus: attacco 36% - ricezione 72%

Arbitri: Catalano e Camillini di Rimini