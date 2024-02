Volley, duro stop per la Querzoli Volley Forlì sconfitta a Potenza Picena

Si interrompe il periodo positivo per la Querzoli Volley Forlì che esce sconfitta dalla trasferta di Potenza Picena con un secco 3-0 (25-21, 25-21, 25-16) seppur con qualche attenuante; forlivesi infatti orfani per infortunio di Bonatesta che in settimana ha accusato un problema al ginocchio andandosi ad aggiungere a Marco Pirini e Camerani fermi ai box. Assenze pesanti che condizionano dunque la gara della Querzoli Volley Forlì che cede nei fondamentali ai padroni di casa sia in battuta (2 ace a 5), in ricezione (60% di positive contro 75%) in attacco (37% a 49%) e a muro (3 contro 5). Gara dunque senza storia con i ragazzi di coach Gabriel Kunda che scivolano così nuovamente nelle sabbie mobili del fondo classifica dal quale saranno chiamati già dalla prossima sfida a risalire prontamente.