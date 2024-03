Volley, un'altra sconfitta per la Querzoli Volley Forlì: aleggia lo spettro retrocessione

Terzo ko consecutivo per la Querzoli Volley Forlì che crolla 3-0 (25-19, 25-18, 25-23) nello scontro diretto contro Promopharma San Marino; una sconfitta pesante per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che orfani di Bonatesta non hanno saputo resistere all'assalto dei padroni di casa aprendo così alla possibilità della retrocessione. Partenza al piccolo trotto da ambo le parti (6-6) poi la Promopharma mette il turbo volando a +8 chiudendo il primo set sul 25-19. Secondo set con Forlì che abbozza una timida reazione (4-7) salvo poi subire immediatamente rimonta e sorpasso di San Marino che riporta il punteggio a suo favore (17-13) fissando il set sul 25-18. Nel terzo set la Querzoli ci prova con tutte le sue forze riuscendo a guidare il set sempre avanti (9-12) col massimo vantaggio a +4; San Marino però non molla riacciuffando Forlì sul 19 pari e chiudendo la contesa con due ace che valgono la vittoria 25-23. Tabellino Querzoli: Mariella 3, D'Orlando 9, Soglia 2, N. Kunda 11, Del Grosso, Pirini 5, Berti (L1), Rondoni 6, Balducci, Fabbri, Casamenti ne, Pusceddu (L2). All. Kunda.