Allenarsi all'aperto con attrezzature da palestra, ecco la prima Popup Sport Zone: "Forlì esempio di città accogliente"

E’ stata inaugurata la prima Popup Sport Zone di Forlì, realizzata nel Parco Paul Harris di via Bengasi. La città romagnola è infatti una delle 10 località italiane selezionate nell’ambito dell’apposito progetto, promosso da Asc Attività Sportive Confederate, con il contributo del Dipartimento per lo Sport. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di un testimonial d’eccezione, il campione olimpionico Maurizio Damilano, che ha partecipato alla presentazione del progetto, alla quale hanno preso parte il sindaco Gian Luca Zattini; il vice sindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo; il presidente regionale di Asc Emilia Romagna, Raffaele Ladogana; il presidente provinciale di Asc Forlì Cesena, Massimo Manuzzi; i project manager di Asc, Maria Assunta Martino e Marco Visconti.

Nel corso dell’incontro con gli operatori dell’informazione è stato posto in evidenza, in particolare, come gli obiettivi delle Popup Sport Zone, realizzate con l’intervento finanziario e progettuale di Asc, siano quelli di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Le Popup Sport Zone sono infatti aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili e dunque accessibili da tutti, gratuitamente e in qualsiasi momento della giornata. La mattinata dedicata alla presentazione del nuovo spazio realizzato a Forlì si è poi conclusa con il taglio del nastro, tra gli applausi dei tanti cittadini presenti, che potranno immediatamente usufruire della nuovissima e funzionale Popup Sport Zone.