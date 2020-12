Anche i fumetti celebrano la Giornata internazionale della Solidarietà Umana

Il 20 dicembre a livello mondiale ci si attiva per l'International Human Solidarity Day - la Giornata Internazionale della Solidarietà Umana, e la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" di Forlì aderisce alla manifestazione. La giornata internazionale per la solidarietà umana serve a ricordare a tutti l'importanza della solidarietà per promuovere un messaggio chiaro ed esplicito, anche attraverso le azioni legate al mondo del fumetto, con lo scopo di raggiungere e sensibilizzare l'opinione pubblica.

In questa logica la Fumettoteca, unica in Emilia Romagna, aderisce inoltrando un invito a tutti a riconsiderare attentamente la situazione sociale e le relative problematiche, la necessità per tutti di collaborare ed essere solidali gli uni con gli altri, di lavorare insieme per obiettivi comuni al fine di costruire un futuro più sicuro e prospero per tutti. Gli esempi di solidarietà non mancano, come le moltissime donazioni di fumetti che, nonostante il lockdown anti-Covid, sono proseguite per tutto il 2020. Moltissime le donazioni pervenute in sede, fra le più recenti da parte dei forlivesi la collezione di Tex da Laura e Franco Pondini, quella di Magico Vento da Roberto Calandrini e i circa 400 pezzi da Luca Monterastelli che aumentano ad oltre 40mila documenti il contenuto della seconda Fumettoteca d'Italia.

L'attività di promozione e progettazione per lo Staff Fumettoteca con le proposte culturali e sociali, sono legate alla società da uno specifico percorso che parte dalla comunità per arrivare all'individuo. L'impegno richiesto per la gestione e funzionalità di questa realtà, unica a livello regionale e seconda in Italia, è a carico dello Staff Fumettoteca realizzato con volontariato e TeleVolontariato. Oggi più che mai, grazie alla notevole donazione del "Fondo Alessio Legramante", i titoli da proporre sono infiniti, con alcune decine di migliaia di albi da poter consultare e una infinità di contesti da valutare.