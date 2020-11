Avviso pubblico per la concessione ad uso ufficio di un locale al Ginnasio Sportivo

L'Amministrazione comunale informa che è stato pubblicato l’avviso per concedere, ad uso ufficio, il locale (denominato numero 3) posto al primo piano del Ginnasio Sportivo, in viale della Libertà 46. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda rispettando i requisiti presenti nell'avviso pubblico, scaricando la modulistica dal sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Unità Sport, Isabella Cicognani, telefono 0543 712402, cellulare 3204322943, email: unita.sport@comune.forli.fc.it