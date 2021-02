Covid-19, l'Ordine delle professioni infermieristiche risponde agli interrogativi dei cittadini

Per rispondere alle tante domande che la cittadinanza sta rivolgendo agli infermieri, in merito alla pandemia Covid-19, l'Ordine delle professioni infermieristiche di Forlì-Cesena ha pensato di intervenire alla trasmissione Talk 24 di Teleromagna, che andrà in onda venerdì sera alle ore 21,50. Interverranno la dottoressa Loretta Vallicelli, vice presidente dell'Opi di Forlì-Cesena e il dottor Carlo Biagetti, infettivologo dell'Ausl Romagna.