Covid, a che punto è la fornitura di vaccini? Diretta Facebook con Carradori, Di Maio e Vicini

Come sempre nel corso della diretta verranno date risposte alle domande raccolte in tempo reale

Cosa sta succedendo alla curva dei contagi? A che punto è la fornitura di vaccini? Come è impostata la campagna di vaccinazione? Di questo e molto altro si parlerà nella consueta diretta del sabato pomeriggio alle 14.30 organizzata dal parlamentare romagnolo Marco Di Maio con il professor Claudio Vicini (direttore di dipartimento di Ausl Romagna e otorino di fama internazionale) che vedrà la partecipazione del direttore generale dell'azienda sanitaria della Romagna, Tiziano Carradori. Come sempre nel corso della diretta verranno date risposte alle domande raccolte in tempo reale. Un'occasione preziosa per fare il punto della situazione, non solo a livello locale. Per seguire la diretta, collegarsi dalle 14.30 di sabato sulla pagina https://www.fb.com/dimaiomarco/