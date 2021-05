"Dona la spesa": iniziativa solidale per sostenere chi si trova in difficoltà

La solidarietà trova ancora più spazio nei negozi di Coop Alleanza 3.0 con “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0 che trasforma un’attività di routine in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. Non si ferma l’attività e lo spirito della raccolta di beni di prima necessità, promossa per sabato. L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse.

La raccolta è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 344 realtà su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta. Sarà assicurato il presidio dei volontari delle associazioni, ma data l’emergenza sanitaria, si dovranno mantenere le distanze di sicurezza e indossare i dispositivi obbligatori per legge, come le mascherine. Per questo il materiale informativo e le shopper saranno messi a disposizione di soci e clienti che potranno prenderli autonomamente, su invito dei volontari che spiegheranno loro i dettagli dell’iniziativa.

Una volta terminata la spesa, poi, la pasta, l’olio, la passata di pomodoro, lo zucchero, il latte confezionato e i prodotti per l’infanzia donati dovranno esser riposti in un contenitore riservato, che sarà segnalato fuori dalla barriera casse. Solo successivamente i volontari delle associazioni stoccheranno la merce, in sicurezza, per distribuirla alle persone e famiglie beneficiarie sul territorio.