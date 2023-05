La storia di Lucia: dalla Spagna a Meldola per un tirocinio formativo al nido "Il Pulcino"

Una giovane studentessa spagnola, del Departamento de Servicios Socioculturales dell'Università di Extremadura, per due mesi svolgerà un tirocinio formativo Erasmus Plus all'asilo nido comunale "Il Pulcino". Si tratta della 21enne Lucía Zamarreño. "Questo periodo sarà una importante occasione di scambio - esordisce il sindaco Roberto Cavallucci -. Lucía potrà osservare le buone pratiche educative attivate al nido dalle educatrici in riferimento all'outdoor education e allo storytelling, e avrà modo di apprendere come vengono coinvolti i genitori al fine di creare una comunità educativa 0-3 attiva e partecipativa, mentre i nostri piccoli alunni beneficeranno dell'ascolto della lingua spagnola".

L'assessora ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli che insieme a Marco Ricci, Direttore dell'Istiruzione "Davide Drudi", ha accolto questa giovane studentessa, evidenzia come "continuano i progetti europei per l'asilo nido "Il Pulcino". La nostra struttura si qualifica come luogo scelto non solo dagli studenti italiani dell'Università di Bologna, ma anche da studenti stranieri, confermandone ancora una volta l'eccellenza". Dall'amministrazione comunale "un enorme ringraziamento a Fabiola Crudeli, coordinatrice pedagogica, ed a tutto lo staff educativo".