L’artista Idilio Galeotti crea i premi per i 40 anni del film "Acapulco prima spiaggia a sinistra"

C'è la mano dell'artista Idilio Galeotti dietro i riconoscimenti per i 40 anni del film “Acapulco prima spiaggia a sinistra”, celebre commedia ambientata a Cesenatico del 1983 con Andrea Roncato e Gigi Sammarchi. "Sono contento di dare il mio contributo di artista a questo importante evento, per cui ho creato i premi in ceramica che verranno consegnati ai protagonisti di questo evento", racconta Galeotti. L'appuntamento si terrà venerdì 30 giugno al Bagno Vally (Ex Bagno Zaira, luogo cardine del film) dove verrà

organizzata una giornata interamente dedicata al film cult degli anni '80.

Ospiti dell'evento saranno Andrea Roncato e Mirella Banti, (La tabaccaia dei Minerva). Il programma prevede aperitivo dalle 19, la consegna dei premi ricordo e a seguire la proiezione gratuita e aperta a tutti della pellicola, per la prima volta in versione rimasterizzata e restaurata. "A questo evento - dice l’artista Galeotti - sono stato coinvolto da mio figlio Nicolas che ha curato sia le riprese e montaggio del promo e che girerà il video della serata. Nicolas ha tenuto i contatti con Andrea Gordini uno degli organizzatori dell’evento di Cesenatico. Queste collaborazioni con mio figlio Nicolas, mi rendono molto felice, abbiamo tanti eventi in cantiere, tra cui una mostra in Germania a settembre, dove andremo insieme, io con le mie opere scultoree e lui con un suo video del Vojager".