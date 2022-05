La piazza centrale del paese accoglie la lezione di educazione stradale

Continua il progetto di educazione stradale "Ies" (Insieme per l'educazione stradale) che ha coinvolto quest’anno 52 classi per un totale di 1300 alunni delle classi prime delle scuole medie della Provincia di Forlì-Cesena. Nella cornice di Piazza Garibaldi a Rocca San Casciano si è svolta una delle lezioni. Il progetto, coordinato dal Provveditorato agli Studi, è stato possibile grazie ad una sinergia tra Polizia Locale, ACI, Croce Rossa Italiana e gli 11 docenti referenti di altrettanti istituti comprensivi che hanno realizzato insieme le attività previste tra lezioni teoriche e pratiche. Un momento importantissimo di educazione alla cittadinanza per essere fruitori della strada sin dalla tenera età e mantenere alta l’attenzione sui pericoli perché come spesso si ripete “la strada non perdona mai”.

In modo particolare la lezione pratica fa sperimentare ai ragazzi, su un percorso simulato, cosa vuol dire rispetto delle regole, conoscenza dei segnali stradali, delle precedenze, dei divieti e perché no dell’essere anche vigili urbani, ma soprattutto essere consapevoli che basta un secondo di disattenzione o superficialità per trovarsi davvero nei guai. Molto si è discusso anche sull’abuso dei telefonini, non solo alla guida di autoveicoli, ma anche quando si è pedoni o ciclisti.Il progetto dedicato interamente ad Alice Valenti, vittima di un’incidente stradale a Forlì nel 2009. Il 5 giugno infine le attività si concluderanno con una grande pedalata cittadina che passando da Piazza Saffi si concluderà nel Parco di Via Dragoni con la premiazione del concorso, proprio dedicato ad Alice, che le scuole hanno sviluppato durante l’anno con messaggi, disegni e slogan sulla sicurezza stradale.