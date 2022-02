La raccolta del "banco farmaceutico": si possono donare farmaci grazie alla Round Table

La Round Table 6 Forlì, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani imprenditori e professionisti fino ai quarant’anni, anche quest’anno ha sostenuto la Giornata di raccolta del farmaco, che continua presso le farmacie aderenti all’iniziativa fino a lunedì 14 febbraio. I soci della RT6 hanno aiutato la raccolta benefica sabato, presso la farmacia comunale che si trova all’Iper Punta di Ferro. I medicinali donati dai clienti della farmacia sono destinati a chi si trova in situazioni di grave disagio economico. I farmaci saranno direttamente consegnati agli enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus, in particolare alla Fondazione Buon Pastore della Caritas di Forlì quelli donati presso la farmacia dell’Iper. Diverse sono le farmacie che, anche quest’anno, a Forlì hanno aderito all’iniziativa. Per saperne di più e localizzare quella più vicina alla propria residenza, è sempre visitabile il sito www.bancofarmaceutico.org con approfondimenti, senza dimenticare che la raccolta è in corso fino a lunedì.