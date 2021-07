'Nocini a confronto': torna la disfida dedicata ai produttori casalinghi del liquore

Torna “Nocini a confronto” la disfida dedicata alla produzione casalinga del liquore ottenuto dal mallo della noce. Organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna, in collaborazione con il Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli, il confronto è rivolto ai produttori non professionisti di nocino. All’iniziativa possono partecipare tutti i produttori di nocino presentando un campione (di qualsiasi annata) del prodotto di 250 grammi in bottiglietta di vetro. La scadenza per prendere parte all’iniziativa è giovedì 29 luglio. I campioni vanno consegnati presso Casa Artusi a Forlimpopoli (lunedì ore 15-18 e giovedì 9.30-12), insieme a una quota di partecipazione di 5 euro.

A valutare i campioni è una giuria composta da cinque membri, proposti da Ais Romagna ed esperti degustatori di nocino, che valutano i 5 campioni finalisti che prendono parte alla selezione finale con premiazione. La consegna dei premi Noce d’oro, d’argento e di bronzo e Premio Speciale Nocino Romagnolo è in programma domenica 8 agosto a Casa Artusi nel corso della prossima edizione della Festa Artusiana (31 luglio-8 agosto). Sempre nella serata di domenica 8 agosto Ais Romagna insieme al ristorante di Casa Artusi organizza una cena con un menù speciale con piatti a base di nocino (info e prenotazioni cena: Raffaele Nanni tel. 3474477125). Info concorso Nocino: www.casartusi.it e tel. 0543.743138 oppure 349.8401818