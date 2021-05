Ordine-multialbo del settore sanitario, Patrizia Bezzi nominata responsabile di segreteria

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per nominare il nuovo consiglio direttivo del recente Ordine-multialbo del settore sanitario per le province di Forlì-Cesena e Rimini. L’Ordine, introdotto dal legislatore tre anni fa, raggruppa professionisti di 19 professioni, divise in tre macro-aree (professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Da regolamento, il nuovo Consiglio Direttivo è composto da quattro Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (Gianni Pollini, Denis Mariotti, Chiara Nunziatini e Claudia Zanotti), quattro professionisti dell'area (il tecnico ortopedico Stefano Bartoletti, l’igienista dentale Roberta Torri, il tecnico di laboratorio Sofia Suprani, la dietista Sara Biondi), quattro professionisti dell'area della riabilitazione (la fisioterapista Alessandra Amici, la logopedista Patrizia Bezzi, l’educatrice professionale Lisa Cantoni e il podologo Paolo Brunetti) e un professionista dell'area della prevenzione (il tecnico della prevenzione degli ambienti e luoghi di lavoro Eleonora Iezzi).

Il Consiglio ha quindi eletto il cesenate Gianni Pollini come presidente, la cesenate Alessandra Amici come vicepresidente, la forlivese Patrizia Bezzi come segretaria, la riminese Sara Biondi come tesoriere. Inoltre è stato eletto un Collegio di Revisori dei Conti (ne fanno parte la fisioterapista Claudia Iaia, il tecnico audiometrista Monica Dalpozzo e il tecnico sanitario di radiologia medica Emanuele Staccioli), e sono state nominate tre commissioni di albo (per i tecnici ortopedici, gli educatori professionali e i tecnici sanitari di radiologia medica), composte ognuna da cinque membri.

"Per la prima volta, il nostro Consiglio direttivo comprende i rappresentanti delle diverse professioni, e soprattutto di tutte e tre le aree - sottolineano i membri del nuovo Consiglio -. Ora, l’obiettivo è diventare un organo che possa svolgere compiti di promozione e di confronto per l’intero sistema della salute. Abbiamo l’intenzione di studiare, valutare e proporre modelli organizzativi che portino le cure sempre più vicino al domicilio dei pazienti, e non siano solo centralizzate rispetto agli ospedali. Era un nostro obiettivo fin dalla nascita del nuovo Ordine-multialbo: a maggior ragione, tutto ciò che è accaduto dopo l’arrivo del Covid ci obbliga a ragionare in questi termini, cercando di velocizzare e di potenziare queste dinamiche”. Il Consiglio Direttivo neoleletto desidera ringraziare tutti i membri del direttivo precedente. In particolare ringrazia per impegno, passione e la competenza che hanno messo al servizio dell’amministrazione i tecnici di radiologia Gioele Santucci (ex vicepresidente), Veronica Meconcelli (ex segretario), Elena Cortesi (ex tesoriere), e Federico Frulli.