Premio Maria Virginia Fabroni, menzione speciale allo scrittore Marco Colonna

Nella finale della sesta edizione del 'Premio nazionale di poesia Maria Virginia Fabroni', che s'è svolta domenica pomeriggio a Palazzo Fantini, in centro a Tredozio, al giornalista e scrittore Marco Colonna è stata riconosciuta dalla giuria una 'Menzione speciale, per il testo inedito 'Pianeta'. Il premio è stato ricevuto dalle mani di Lorenzo Bosi, vicesindaco di Tredozio. Con altre poesie Colonna ha vinto, il 2 luglio scorso, la sezione inediti del XIII 'Premio Internazionale letterario Navarro', a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, ed è tra i finalisti della VIII edizione del Premio Letterario nazionale 'Il Giardino di Babuk – Proust en Italie' e del XXII Premio Nazionale di Poesia 'La Gorgone d’Oro' di Gela, in provincia di Caltanissetta.

“Gli inediti in lizza in questi e in altri concorsi letterari nazionali daranno corpo al mio prossimo, quarto, libro di poesie. Una raccolta ispirata alla mia terra natale: la Sicilia”, spiega lo stesso Colonna. La sua ultima silloge poetica è “Ho scritto questo salto” (2019, Fara Editore, Rimini), che ha vinto il 'Concorso nazionale di poesia Narrapoetando'. L'autore ha pubblicato anche: “Siamo sono”, che vanta l'introduzione di Angelo Bergamini, fondatore dei Kirlian Camera, cult band dello scenario musicale underground e dark internazionale, e “Ani+ma”, raccolte poetiche che gli hanno valso riconoscimenti in numerosi concorsi di poesia. Altri suoi testi sono pubblicati in antologie o raccolte di reading poetici con poeti e scrittori nazionali.