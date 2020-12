"Scritto in un giardino", selezionati ben tre racconti della scrittrice forlivese Simona Palo

"Scritto in un giardino", il concorso ideato dall'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, lanciava un invito a scrivere un breve racconto che coinvolgesse un parco o un giardino pubblico dell'Emilia Romagna. Una storia, personale o inventata, in cui i suoi alberi, le piante o le architetture presenti fossero in qualche modo protagonisti o come sfondo narrativo. Degli ottanta racconti pervenuti, una commissione ne ha selezionati trentacinque destinati a una pubblicaziona cartacea che sarà stampata entro la fine dell'anno. Tra i racconti selezionati compariranno nel volume, unico caso tra i partecipanti, ben tre testi della scrittrice forlivese Simona Palo, uno dei quali, "Hortus Conclusus", ambientato nella casa museo Marino Moretti di Cesenatico, è risultato tra i primi nella classifica dei più graditi, ottenendo la pubblicazione sul sito dell'Ibc. Il volume "Scritto in un giardino", su iniziativa di Ibc e a cura della Regione Emilia Romagna, sarà distribuito nel corso di un pubblico evento in previsione per la primavera 2021.