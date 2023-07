Fervono i preparativi per il Premio 'Sportilia': riconoscimenti a Luciano Spalletti e Andrea Scanzi

Fervono i preparativi a Santa Sofia per l’allestimento dell’area dell’ex Parco Giorgi per la 25° edizione del Premio Sportilia che avrà luogo la sera di martedì 11 luglio prossimo alle ore 21.

Con la conduzione della cerimonia da parte del giornalista Marino Bartoletti coadiuvato dalla conduttrice di Pressing Monica Bertini saliranno sul palco per ricevere i prestigiosi riconoscimenti personaggi di fama internazionale del mondo dello sport, del giornalismo, della medicina, dell’imprenditoria, e gli arbitri di calcio di serie A con a capo il presidente dell’Aia Carlo Pacifici.

Per la sezione dedicata allo sport spiccano i nomi di Luciano Spalletti fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, Beppe Saronni grande campione di ciclismo degli anni 70/90, Antonio Cabrini emblema del calcio della Juventus e della Nazionale Italiana. Gli arbitri di calcio Daniele Doveri, l’assistente Davide Imperiale e il promettente arbitro Domenico Castellone. Per il giornalismo il poliedrico Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, scrittore e ora anche opinionista televisivo.

Per la medicina Francesco Lijoi, chirurgo ortopedico di fama mondiale.

Per l’imprenditoria Ettore Sansavini che opera nel campo della sanità, fondatore e presidente del gruppo Gvm Care & Research con 49 cliniche d’eccellenza in 5 paesi, infine Giuseppe Silvestrini già fondatore di Unieuro, presidente della Pallacanestro Forlì e oggi insieme a Sansavini proprietario dell’aeroporto Ridolfi di Forlì