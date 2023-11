Auto prende fuoco sulla via Emilia dopo lo scontro: passanti aiutano automobilista ad uscire dall’abitacolo

Pauroso incidente stradale con incendio, fortunatamente senza gravi feriti, ma con forti disagi alla circolazione, lungo il tratto faentino della via Emilia, tra Faenza e Forlì, all’altezza dell’incrocio con via Basiago. Si tratta di un tamponamento verificatosi tra tre veicoli: per cause in fase d’accertamento alle forze dell’ordine, una “Fiat Idea”, in procinto di effettuare una manovra di svolta a sinistra, è stata tamponata da un “Fiat Doblò”, coinvolgendo nella collisione un terzo veicolo.

Tutti i conducenti sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo, così come l’automobilista della vettura che ha preso fuoco, aiutata da alcuni automobilisti in transito. Un intervento tempestivo, avvenuto prima che la vettura si trasformasse in una palla di fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e i sanitari del 118, ma tutti hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso. La strada è stata chiusa un’ora per consentire i rilievi di legge, venendo riaperta intorno alle 18.