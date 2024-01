Scontro frontale tra due auto nel sabato dell’Epifania: tre feriti

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio, poco prima delle 17, a San Zeno, nel territorio comunale di Galeata. Per cause in fase d’accertamento ai Carabinieri due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Civitella di Romagna.