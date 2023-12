Auto finisce fuori strada e sbatte contro un albero, feriti due giovani: il conducente era ubriaco

Un grave incidente con due feriti si è verificato intorno alle ore 5.45 di sabato. Una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via delle Chiaviche, nel comune di Forlì, per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'incidente stradale. La squadra ha operato sul posto per estrarre dell'abitacolo di una vettura, scontratasi contro un albero, due persone intrappolate. I feriti, due giovani di 22 e 23 anni di origine indiana, sono poi stati affidati al personale sanitario che li ha trasportati all'ospedale di Forlì. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri. I giovani non sarebbero in pericolo di vita: inizialmente per uno di loro si erano temute condizioni critiche, ma poi le ferite si sono rivelate meno gravi a un esame medico approfondito. Stando alle prime informazioni, il conducente si sarebbe trovato al volante in stato di ebbrezza ed è stato quindi sanzionato.