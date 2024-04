Carambola nella notte, il ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Si è verificato poco prima dell'1, nella notte tra sabato e domenica, l'incidente che ha visto l'intervento dei vigili del fuoco di Forlì. Il sinistro si è verificato in viale Bologna all'incrocio con via Rio Bolzanino. Nell'impatto il conducente di una vettura che si può guidare senza patente è rimasto incastrato nell'abitacolo e il personale del 115 ha provveduto ad estrarlo dalle lamiere per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri.