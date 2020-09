Esemplare di cinghiale travolto e ucciso lungo la Tosco Romagnola

Un esemplare di cinghiale femmina è morto travolto da un veicolo in transito. L'episodio si è verificato presumibilmente nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, a Pantera di Dovadola. I resti dell'animale selvatico sono stati notati venerdì mattina da alcuni automobilisti in transito, che hanno avvisato le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto in corrispondenza del chilometro 168+700. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, per il recupero della carcassa.

