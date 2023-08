Finisce contro un'auto in sosta dopo un improvviso malore: è in gravi condizioni

Finisce contro un'auto in sosta dopo un improvviso malore. Sono gravi le condizioni dell'anziano che si trovava alla guida di una "Fiat Idea" lungo via Cicognani, in un tratto tra via Venturini e via Gervasi. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, ha urtato in modo lieve una delle vetture in sosta dopo aver accusato il malessere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno proceduto a rianimare sul posto l'automobilista prima di trasportarlo col codice di massima gravità all'ospedale di Forlì. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge.