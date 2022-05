Vite spezzate mentre andavano a Trento al concerto di Vasco: fissati i funerali

Mentre sono arrivate anche le condoglianze di Vasco Rossi, Sarsina si prepara a fermarsi per dare l'ultimo saluto a Silvia Ruscelli e Ugo Beltrammi, i coniugi morti nel tremendo incidente accaduto venerdì pomeriggio a Trento, mentre in moto stavano andando proprio al concerto del rocker di Zocca. I funerali di Silvia e Ugo si svolgeranno giovedì alle 17 nella basilica concattedrale di Sarsina e sarà il vescovo Douglas Regattieri a presiedere le esequie dei coniugi, molto noti ed apprezzati in paese.

La camera ardente sarà nel Teatro parrocchiale Silvio Pellico, che Beltrammi gestiva, e potrà essere visitata mercoledì dalle 10 alle 17 e giovedì dalle ore 10. Il sindaco Enrico Cangini ha emesso un'ordinanza di lutto cittadino invitando "i titolari degli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza dello svolgersi della cerimonia funebre". E' stata inoltre ordinata "la chiusura delle scuole del capoluogo per il pomeriggio di giovedì. Il plesso dell'infanzia e quello delle elementari, che abitualmente osservano l'orario prolungato, termineranno il tempo scuola alle ore 12:15. Saranno garantite la mensa ed i trasporti. Il plesso di Ranchio non è coinvolto dalla presente ordinanza".

Le bandiere nel Municipio saranno listate a mezz'asta fino alla data di svolgimento delle esequie. Piazza Plauto e via Roma saranno interdette al traffico dalle ore 13. Ci sarà il presidio della Municipale, dei Carabinieri, della Misericordia, degli Alpini e della Protezione Civile. "Ricorderemo per sempre il tuo sorriso, la tua umanità e la grande professionalità messa al servizio dei pazienti", il commiato dell'Irst di Meldola su Facebook.