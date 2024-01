Grave incidente in Tangenziale sotto la pioggia battente: due feriti estratti dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco

Potrebbe essere l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente all'origine di un brutto incidente stradale avvenuto domenica mattina in Tangenziale all'altezza dello svincolo di Ronco. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale di Romagna Soccorso, ad estrarre i due occupanti dall'auto incidentata. Presente sul posto la Polizia Locale di Forlì per gli adempimenti di loro competenza. Durante le operazioni di soccorso il traffico è deviato sulle rampe di svincolo. Sul posto hanno operato anche le squadre Anas, con la carreggiata che è stata riaperta intorno alle 13.30.