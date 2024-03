Incidente all'alba: auto si scontra contro un autobus di linea, un ferito

L'impegnativa nottata di lavoro per i Vigili del fuoco, dopo l'incidente di viale Bologna alle 4 e quello di via del Canale un'ora dopo, termina qualche decina di minuti dopo l'alba. Intorno alle 7.15 in via Bertini i pompieri forlivesi sono intervenuti per estrarre dalle lamiere contorte dell'auto una persona che, per cause ancora in fase di verifica, si è schiantata a bordo della propria auto contro un autobus di linea. La persona è stata trasportata all'ospedale di Forlì: non si esclude che all'origine dell'incidente vi possa essere stato un malore. Sul posto i sanitari del 118 e La Polizia Locale per i rilievi di rito