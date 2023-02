Mamma e figlia investite mentre andavano a scuola: paura in via Orceoli

Attimi di paura giovedì mattina nei pressi della scuola media "Orceoli", a Coriano. Intorno alle 8, infatti, madre e figlia sono state investite da un'auto in via Orceoli, all'altezza dell'attraversamento pedonale nei pressi del "Retrò casa e caffè" e l'intersezione con via Spinelli. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava accompagnando la figlia a scuola, quando sono state travolte da un'auto condotta da una persona ultrasessantenne che stava percorrendo l'arteria in direzione di via Bertini. A seguito dell'impatto sono rovinate sull'asfalto, riportando lesioni. Soccorse entrambe dai sanitari del 118 (le due non hanno mai perso conoscenza), sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso.