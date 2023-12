L'appello di un'automobilista: "Speronata in rotonda da un'auto che poi è fuggita: si cercano testimoni"

Si cercano testimoni per individuare il responsabile di un incidente stradale con fuga e omissione di soccorso avvenuto la sera del 23 dicembre. L'appello arriva dalla donna coinvolta nel sinistro stradale, avvenuto nella rotonda del Ronco, quella tra vale Roma e via Bidente. Spiega la diretta interessata: "Ero a bordo di una Ford Fiesta proveniente da via Zangheri, ed ero all' interno della rotonda all'uscita verso Forlimpopoli, una Fiat Grande Punto bianca invece proveniva da via Bidente e non mi ha dato la precedenza, urtandomi violentemente sul lato passeggero anteriore.

Dopo l'impatto, ha rallentato, guardato all'interno della mia auto per poi ripartire senza prestare soccorso, verso viale Roma in direzione Forlì, dileguandosi".

Alcuni testimoni hanno assistito all'incidente, che avrebbero confermato che si trattava di una Grande Punto bianca. La signora a bordo della Fiesta spiega di aver riportato lievi lesioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti Polizia e ambulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.20. Chiede la vittima: "Chiedo aiuto per trovare il responsabile, chiunque dovesse vedere una Grande Punto bianca con il muso danneggiato è pregato di segnalarlo alla polizia municipale".