Pauroso schianto in via Gorizia: sbanda, si ribalta e sbatte contro una recinzione

Pauroso schianto nella prima mattinata di mercoledì in via Gorizia. E' successo intorno alle 7, quando un automobilista ha perso il controllo dell'utilitaria sulla quale si trovava al volante, cappottandosi per poi concludere la sua corsa abbattendo la recinzione che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto ribaltata, ed i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito per il trasporto all'ospedale per le cure del caso. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

